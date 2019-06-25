Украина заявила, что может выйти из ПАСЕ

Украина может свести к нулю участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в случае, если полномочия РФ будут восстановлены. Об этом сообщает глава украинской делегации Владимир Арьев на своей странице в "Фейсбуке".

— Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать. Осталось два дня, — заявил он.

На сессии ассамблеи в Страсбурге проводится голосование по вопросу постановления, которое гарантирует право России без ограничений принимать участие в работе ПАСЕ, а также голосовать и выступать на обсуждениях.

Напомним, сегодня в ПАСЕ продолжается обсуждение проекта доклада, который позволит России вернуться туда и выступить на июльской сессии.