ПАСЕ официально пригласила Россию принять участие в июньской сессии

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Фото © Facebook / Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Парламентская Ассамблея Совета Европы одобрила ряд изменений в регламенте, которые позволяют российской делегации выступить на июньской сессии, говорится в сообщении Ассамблеи в "твиттере".

Отмечается, что за изменения в регламенте проголосовали 118 членов ПАСЕ, тогда как 62 высказались против. Ещё 10 человек воздержались.

Таким образом, Ассамблея пригласила российскую делегацию, а также представителей других стран, которые не были представлены в ассамблее, выступить в июньской сессии.

Отметим, что из предложенных украинской, британской, грузинскими делегациями поправок к резолюции была принята только одна, хотя их общее число ровняется 222.

Как уже сообщал Лайф, в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ российская делегация была лишена части своих полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы.

Отметим, что делегация РФ уже прибыла в Страсбург для участия в сессии ПАСЕ.

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