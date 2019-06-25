ПАСЕ официально пригласила Россию принять участие в июньской сессии

Парламентская Ассамблея Совета Европы одобрила ряд изменений в регламенте, которые позволяют российской делегации выступить на июньской сессии, говорится в сообщении Ассамблеи в "твиттере".

The resolution on credentials and voting at PACE is passed by the Assembly, by 118 votes to 62, with 10 amendments. One amendment only was approved, No. 12. Text coming shortly... — PACE (@PACE_News) 24 июня 2019 г.

Отмечается, что за изменения в регламенте проголосовали 118 членов ПАСЕ, тогда как 62 высказались против. Ещё 10 человек воздержались.

Таким образом, Ассамблея пригласила российскую делегацию, а также представителей других стран, которые не были представлены в ассамблее, выступить в июньской сессии.

Отметим, что из предложенных украинской, британской, грузинскими делегациями поправок к резолюции была принята только одна, хотя их общее число ровняется 222.

Как уже сообщал Лайф, в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ российская делегация была лишена части своих полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы.

Отметим, что делегация РФ уже прибыла в Страсбург для участия в сессии ПАСЕ.