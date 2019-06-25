Под Ярославлем свисающая с моста арматура нанесла ущерб 16 машинам

Владельцы 16 автомобилей обратились в УМВД РФ по Ярославской области из-за повреждений, нанесённых свисающей с моста арматурой. Об этом рассказала глава пресс-службы регионального ведомства Марина Кокуева.

— У нас есть 16 обращений по фактам ДТП, а это считается ДТП. По этим фактам сейчас Госавтоинспекцией проводится проверка, — цитирует Кокуеву РИА "Новости".

По её словам, степень повреждения транспортных средств разная, о пострадавших не сообщается. К настоящему моменту арматуру ликвидировали.