Под Ярославлем свисающая с моста арматура нанесла ущерб 16 машинам

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Фото © VK / 76.ru | Ярославль

Владельцы 16 автомобилей обратились в УМВД РФ по Ярославской области из-за повреждений, нанесённых свисающей с моста арматурой. Об этом рассказала глава пресс-службы регионального ведомства Марина Кокуева.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/news76" target="_blank"><strong><ins>76.ru | Ярославль</ins></strong></a></p>

— У нас есть 16 обращений по фактам ДТП, а это считается ДТП. По этим фактам сейчас Госавтоинспекцией проводится проверка, — цитирует Кокуеву РИА "Новости".

По её словам, степень повреждения транспортных средств разная, о пострадавших не сообщается. К настоящему моменту арматуру ликвидировали.

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