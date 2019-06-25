В Вашингтоне рассказали, сколько встреч запланировано у Трампа на G20

Президент США Дональд Трамп может провести на саммите G20 в японской Осаке в общей сложности восемь двусторонних встреч. Об этом журналистам рассказал представитель администрации США высокого ранга.

Он подчеркнул, что Трамп запланировал встречи с президентом России Владимиром Путиным, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Кроме того, глава Белого дома ожидает встреч с премьерами Индии и Японии, наследным принцем Саудовской Аравии и главой австралийского правительства.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп с нетерпением ждёт встречи с Владимиром Путиным.