В США рассказали, какие вопросы могут обсудить Путин и Трамп на саммите G20

США рассчитывают, что президент РФ Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп обсудят на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке вопросы, касающиеся Ирана, Сирии, Украины, Ближнего Востока, контроля над вооружениями и двусторонних отношений. Об этом во время телефонного брифинга журналистам сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

— Президент [Трамп] ожидает встречи с президентом Путиным на G20... Ожидается, что это будет разговор, который будет сосредоточен в первую очередь на вопросах региональной безопасности, в том числе Иране, Украине, Сирии, Ближнем Востоке, они также затронут тему контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений, — пояснил он.

Источник также добавил, что официальной повестки для обсуждения нет, приводя темы, которые ожидается увидеть в рамках данных переговоров.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп с нетерпением ждёт встречи с Владимиром Путиным.