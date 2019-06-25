Россия запросила подтверждение полномочий своей делегации в ПАСЕ

Пытаясь отсрочить принятие резолюции, позволяющей РФ принять участие в летней сессии, делегаты от Украины и Великобритании предложили членам ПАСЕ рассмотреть 200 с лишним поправок.

Россия отреагировала на приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы на участие в июньской сессии подачей заявки на подтверждение полномочий делегации. Об этом рассказал глава делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

По его словам, делегаты от Незалежной и Великобритании пытались отсрочить принятие резолюции, позволяющей РФ принять участие в летней сессии, и предложили членам ПАСЕ рассмотреть 200 с лишним поправок.

— Кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились, поправки были отклонены. Мы подаём заявку на подтверждение своих полномочий, — приводит слова Толстого ТАСС.

Он также выразил надежду на то, что теперь, просидев несколько часов в зале из-за действий украинских и британских коллег, "европейцы поняли, с кем имеют дело".

Глава делегации признал, что докладчица по резолюции, пригласившей делегацию России к участию в июньской сессии ПАСЕ Петра де Суттер продемонстрировала "нечеловеческое терпение, методично объясняя свою позицию по каждой из многочисленных, но абсолютно бессмысленных поправок украинской делегации".

Напомним, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила ряд изменений в регламенте, которые позволяют российской делегации выступить на июньской сессии.