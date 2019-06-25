Стало известно, какие темы на саммите "Двадцатки" обсудит Иванка Трамп

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Фото © Flickr / World Bank Photo Collection

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка намерена обсудить на саммите G20 в Осаке тему прав женщин. Об этом во время телефонного брифинга с журналистами заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

Иванка Трамп будет присутствовать и выступит с главной речью на мероприятии на полях, посвящённом укреплению прав женщин, а также примет участие в одной из сессий, посвящённой занятости женщин, — заявил источник.

Отец Иванки Дональд Трамп на этом же саммите планирует провести восемь двусторонних встреч, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным.

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