Украинского блогера Шария не зарегистрировали кандидатом в депутаты

Причиной тому стал факт, что последние пять лет он не проживал на территории Незалежной.

ЦИК Украины отказала блогеру Анатолию Шарию в регистрации кандидатом в депутаты, сообщает пресс-служба комиссии.

— Отказано в регистрации кандидатам в народные депутаты Украины Шарию А.А. и Евтухову Е.А., включённым в избирательный список политической партии "Партия Шария" под № 1 и № 5, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, — говорится в сообщении.

Причиной тому стал факт, что блогер в течение последних пяти лет не проживал на территории Незалежной, чего требует конституция страны. При этом имеющиеся у него документы не дают основания для установления обратного.

Ранее блогер Анатолий Шарий заявил о создании политической партии, которая, по его словам, "идёт карать".