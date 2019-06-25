СМИ: Аршавин отказался прописать двухлетнюю дочь в своей квартире

Адвокат матери девочки рассказал, что после развода ей ничего не достанется, так как спортсмен всю недвижимость оформил на свою мать.

Футболист Андрей Аршавин отказался прописывать двухлетнюю дочь Есению в своей квартире в Санкт-Петербурге и теперь её не принимает ни одно дошкольное учреждение Северной столицы, сообщает Starhit.

Как уточняется, мать девочки Алиса Аршавина не может её прописать в своей квартире, так как в ней уже проживает несколько человек.

Адвокаты женщины осудили футболиста и заявили, что он скрывает доходы, чтобы не платить больших алиментов, и своим поведением не заслуживает звания отца.

— Девочку из-за отсутствия прописки не берут в сад, это чудовищно. Более того, господин Аршавин очень умело прячет свои доходы — видимо, чтобы избежать больших алиментов. Надеюсь, что суд примет справедливое решение, тут уже, как говорится, нужно действовать по принципу "с паршивой овцы хоть шерсти клок", — отметил Александр Добровинский.

При этом он напомнил, что после развода Алисе ничего не достанется, так как Аршавин "грамотно" распорядился имуществом и всю недвижимость оформил на свою мать.

Он также обратил внимание на тот факт, что в отношении алиментов футболист тоже ничего не теряет: так как он уже выплачивает якобы половину зарплаты Юлии Барановской, с которой имеет троих общих детей, то эту сумму будут делить на четверых, а не на троих.

Ранее адвокат футболиста Андрея Аршавина опровергла слухи о том, что ему запретили выезжать за пределы России из-за долгов по алиментам.