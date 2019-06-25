Лайнер "Якутии" прибудет в Южно-Сахалинск с 10-часовым опозданием из-за тумана

4

Фото © Официальный сайт авиакомпании "Якутия"

Рейс Якутск — Хабаровск — Южно-Сахалинск авиакомпании "Якутия" прибудет в столицу Сахалина с 10-часовым опозданием. Такие данные приводит табло прилётов аэропорта Южно-Сахалинска.

Прибытие рейса по расписанию ожидалось в 10:40 по местному времени, однако теперь рейс ждут в 20:30. Причиной такой задержки стал туман.

Ранее Лайф сообщал, что непогода не дала приземлиться в тюменском аэропорту Рощино сразу пяти лайнерам, которые отправили на запасной аэропорт в Екатеринбург.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×