Сталлоне раскритиковали за слишком дорогие фото с поклонниками

Фанатам предлагается раскошелиться на 849 фунтов стерлингов (порядка 68 тысяч рублей) за один снимок со звездой.

Сильвестр Сталлоне подвергся критике из-за участия в мероприятии, организаторы которого собирают с фанатов деньги за фотографии со звёздами. Об этом сообщает The Independent.

Во время мероприятий An Experience with…, планирующихся в Лондоне, Манчестере и Бирмингеме, задумывается интервью со Сталлоне, а также аукционы, на которых будет происходить продажа памятных вещей из его фильмов.

Посетители, желающие сделать фото со звездой, должны заплатить по 849 фунтов стерлингов (порядка 68 тысяч рублей). Снимков такого рода будет всего десять. Поклонникам, которые не могут себе позволить потратить подобную сумму, предлагают фото, где кроме звезды будет присутствовать ещё один фанат, стоимость его составит 745 фунтов (около 60 тысяч рублей).

Организаторы пояснили, что договориться и привезти звезду "такого уровня" довольно дорого, а "качество стоит денег".