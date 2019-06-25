Украина в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской делегации

Представители Украины в ПАСЕ будут добиваться введения санкций в отношении членов российской делегации. Об этом в "Фейсбуке" заявил её глава Владимир Арьев.

— ПАСЕ... в час ночи открыла дверь агрессору. Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных, — написал Арьев.

Для введения ограничительных мер необходимо 30 голосов от представителей пяти делегаций. При этом представительство Незалежной насчитывает 12 человек.

Напомним, что в ночь на вторник после обсуждения, занявшего около девяти часов, ПАСЕ приняла резолюцию, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях.