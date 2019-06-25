Суд приговорил организатора экстремистского сообщества к 26 годам тюрьмы

Кроме того, ему запретят руководить и работать в любой общественной организации на протяжении восьми лет.

В Хабаровске суд приговорил организатора экстремистского сообщества "Штольц"*, причастного к нападению на Управление ФСБ в Хабаровске, к 26 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает военная прокуратура Восточного военного округа.

— Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор организатору экстремистского сообщества "Штольц" и его несовершеннолетнему участнику. [Суд] приговорил организатора сообщества к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 40 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Кроме того, ему запретят руководить и работать в любой общественной организации на протяжении восьми лет.

Также суд отправил за решётку на девять с половиной лет несовершеннолетнего участника сообщества. Отмечается, что оба преступника на протяжении нескольких лет совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, направленные на разжигание межнациональной розни.

Напомним, что в апреле 2017 года 17-летний студент Антон Конев вошёл в Управление ФСБ в Хабаровске и открыл огонь по людям. В результате трагедии погибло три человека.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.