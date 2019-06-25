На границе США и Мексики нашли тела девушки и троих детей

Сотрудники американской пограничной службы обнаружили тела 20-летней девушки и троих детей недалеко от границы между США и Мексикой. Об инциденте сообщил шериф округа Идальго штата Техас Эдди Герра.
По его словам, расследованием должны заняться сотрудники ФБР.
По данным телеканала CBS, причиной смерти могли быть обезвоживание и жара. Также сообщается, что недалеко от места, где были найдены жертвы, обнаружили место постройки ещё одного участка стены на границе между государствами.
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