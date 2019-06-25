Военная разведка США: КНДР не готова к денуклеаризации

Военная разведка США считает, что председатель Госсовета Ким Чен Ын не готов к ядерному разоружению. Об этом сообщил директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли в интервью телеканалу Fox News .

— Мы в рамках разведывательного сообщества продолжаем считать, что [лидер КНДР] Ким Чен Ын не готов к денуклеаризации, — заявил он.

Напомним, что в ходе второго саммита между лидерами США и КНДР, состоявшегося 27–28 февраля, президенту США Дональду Трампу и председателю Госсовета Ким Чен Ыну пришлось досрочно покинуть место проведения переговоров, так и не достигнув соглашения. После этого глава Белого дома рассказал, что санкции США против КНДР останутся в силе.

Ранее, 12 июня 2018 года, в результате первого в истории саммита КНДР и США в Сингапуре Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.