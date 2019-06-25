В Бурятии пять армейских соединений ВВО подняты по тревоге

Военные отработали выход техники в ночное время и проводят многокилометровые марши в заданные районы.

Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

— Сразу пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, — говорится в сообщении.

Военные отработали выход техники в ночное время и проводят многокилометровые марши в заданные районы. В ходе первого этапа будут проверены нормативы по развёртыванию пунктов управления и полевых лагерей. Также будут проведены тактические учения с боевой стрельбой, по результатам которых каждое подразделение получит оценку.

Ранее в России началась внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа.