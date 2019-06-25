ВЦИОМ: Более 80% россиян считают молодёжь приземлённой

Респонденты также не изменили своего мнения по вопросу общительности и спортивной составляющей жизни молодых людей.

Более 80% граждан РФ, большую часть которых составляют люди в возрасте 35–44 лет, полагают, что молодёжь ориентирована на материальные ценности. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, передаёт ТАСС.

— Россияне по-прежнему считают молодёжь наиболее общительной (67% в 2019 году и 72% в 2014 году), спортивной (60% в 2019 году и 54% в 2014 году) и ориентированной на материальные ценности частью населения (82% в 2019 году и 75% в 2014 году). При этом первые два качества чаще называют сами молодые люди (18–24 лет) и 25–34-летние сограждане, — говорится в сообщении.

Чуть менее половины респондентов придерживаются мнения, что нынешняя молодёжь активна (48%), открыта и дружелюбна (47%), а 41% опрошенных, половина из которых достигла 60 и более лет, считает, что молодёжь пассивна.

Спорные мнения возникают в вопросах о доброжелательности (43% против 41%), отзывчивости (41% против 47%), честности (39% против 43%), готовности помогать другим (42% против 43%) и в теме патриотизма (42% против 44%) у молодёжи.