Российские специалисты приступили к проектированию военного транспортника

Сотрудники Авиационного комплекса имени Ильюшина запустили процесс проектирования перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации. Об этом рассказал гендиректор компании Юрий Грудинин.

— В настоящее время ПАО "Ил" приступает к выполнению НИР ПАК ВТА. Изучаем и советский, и мировой опыт, чтобы подойти к эскизному проектированию системно, — цитирует Грудинина РИА "Новости".

По его словам, за основу может быть взят военно-транспортный самолёт Ил-106, однако в этом вопросе последнее слово за заказчиком, в роли которого выступает Министерство обороны РФ.