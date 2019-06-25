Российские специалисты приступили к проектированию военного транспортника

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Фото © ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"

Сотрудники Авиационного комплекса имени Ильюшина запустили процесс проектирования перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации. Об этом рассказал гендиректор компании Юрий Грудинин.

В настоящее время ПАО "Ил" приступает к выполнению НИР ПАК ВТА. Изучаем и советский, и мировой опыт, чтобы подойти к эскизному проектированию системно, — цитирует Грудинина РИА "Новости".

По его словам, за основу может быть взят военно-транспортный самолёт Ил-106, однако в этом вопросе последнее слово за заказчиком, в роли которого выступает Министерство обороны РФ.

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