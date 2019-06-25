В Ницце пассажирский самолёт врезался в аэропорт

153

В аэропорту Ниццы пассажирский Boeing 777 крылом врезался в здание терминала. Видео инцидента опубликовано в "Твиттере".

На кадрах видно, как лайнер авиакомпании Kuwait Airways задел здание левым крылом.

Как сообщили в авиакомпании, в результате ЧП никто не пострадал. Впоследствии был задержан вылет и прилёт ряда рейсов.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×