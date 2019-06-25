В Ницце пассажирский самолёт врезался в аэропорт

Y a de la casse a l'aéroport de Nice, juste ça va coûter des millions 😭😭 pic.twitter.com/21Fn0pgpzx— Bıggıe 🏆6️⃣⭐+🔴⚫💶 (@Biileeeel) 24 июня 2019 г.
В аэропорту Ниццы пассажирский Boeing 777 крылом врезался в здание терминала. Видео инцидента опубликовано в "Твиттере".
На кадрах видно, как лайнер авиакомпании Kuwait Airways задел здание левым крылом.
Как сообщили в авиакомпании, в результате ЧП никто не пострадал. Впоследствии был задержан вылет и прилёт ряда рейсов.
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