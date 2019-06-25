Трамп: Я не обязан докладывать Конгрессу США о решении нанести удар по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп не считает, что ему необходимо одобрение Конгресса США для того, чтобы нанести удар по территории Ирана. Об этом он сообщил в интервью газете The Hill.

Глава государства не согласился с позицией спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая утверждала, что Трамп обязан получить одобрение Конгресса США для проведения подобной военной операции.

— Мне хочется держать их [конгрессменов] в курсе, но по закону я не обязан это делать, — отметил президент США.

Ранее Лайф писал, что в ответ на "агрессию Ирана" американский лидер Дональд Трамп подписал указ о жёстких санкциях.