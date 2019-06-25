СМИ: Доклад спецпрокурора Мюллера стал основой для пьесы и комикса

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по так называемому "российскому делу" лёг в основу пьесы Роберта Шенккана "Расследование: Поиск правды в десяти актах", которую представили в Нью-Йорке, пишет Reuters.
Как уточняется, в постановке приняли участие 20 актёров, среди которых можно отметить Алиссу Милано, Марка Хэмилла и Аннетт Бенинг.
Показ состоялся 24 июня в 9 вечера по местному времени (4:00 25 июня по мск).
По предварительным данным, в апреле 2020 года в свет выйдет комикс "Доклад Мюллера: Графический роман" о расследовании спецпрокурора.
Ранее сообщалось, что спецпрокурор США Мюллер объявил об отставке.
Как уже сообщал Лайф, в апреле этого года американский Минюст опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера по "российскому вмешательству". Расследование велось больше двух лет. При этом данный документ лидер США Дональд Трамп расценивал как сфабрикованный демократами.
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