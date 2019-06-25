Корабль "Союз МС-11" с тремя космонавтами вернулся с МКС на Землю — видео

3

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-11", семь месяцев проработавший на Международной космической станции, приземлился в Казахстане. Корпорация "Роскосмос" ведёт трансляцию с места событий.

Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно, самочувствие экипажа хорошее, — отметили в пресс-службе.

Как известно, на борту корабля находились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

Ранее сообщалось, что на Международной космической станции остались россиянин Алексей Овчинин, а также американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×