Корабль "Союз МС-11" с тремя космонавтами вернулся с МКС на Землю — видео

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-11", семь месяцев проработавший на Международной космической станции, приземлился в Казахстане. Корпорация "Роскосмос" ведёт трансляцию с места событий.
— Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно, самочувствие экипажа хорошее, — отметили в пресс-службе.
Как известно, на борту корабля находились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.
Ранее сообщалось, что на Международной космической станции остались россиянин Алексей Овчинин, а также американцы Ник Хейг и Кристина Кук.
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