В Новосибирске таксист избил пассажира из-за показанного им фокуса

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На помощь молодому человеку подоспели прохожие, которые разняли дерущихся и вызвали полицию.

В Новосибирске водитель такси избил пассажира, который показал ему фокус. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщила супруга пострадавшего.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/elen.rogulina/" target="_blank">elen.rogulina</a></p>

По её словам, её муж Илья ехал домой после дня рождения своего друга. В какой-то момент между пассажиром и водителем завязался разговор, после которого иллюзионист показал фокус. Однако реакция вышла совсем не такая, какую он мог ожидать: таксист накинулся на молодого человека и начал его избивать.

При этом сама драка происходила вблизи одного из торговых центров, охранники которого и случайные прохожие пришли на помощь молодому человеку и остановили драку, а после вызвали полицию. Супруга пострадавшего также сообщила, что нападавший разбил телефон фокусника.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/elen.rogulina/" target="_blank">elen.rogulina</a></p>

Как сообщили РИА "Новости" в региональном главке МВД РФ, полиция продолжает поиски водителя такси, его личность установлена.

Ранее Лайф рассказывал об очередном ужасном случае в такси, который произошёл в Коломне, и вспомнил ряд аналогичных случаев с популярными агрегаторами.

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