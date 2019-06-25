В Новосибирске таксист избил пассажира из-за показанного им фокуса

На помощь молодому человеку подоспели прохожие, которые разняли дерущихся и вызвали полицию.

В Новосибирске водитель такси избил пассажира, который показал ему фокус. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщила супруга пострадавшего.

По её словам, её муж Илья ехал домой после дня рождения своего друга. В какой-то момент между пассажиром и водителем завязался разговор, после которого иллюзионист показал фокус. Однако реакция вышла совсем не такая, какую он мог ожидать: таксист накинулся на молодого человека и начал его избивать.

При этом сама драка происходила вблизи одного из торговых центров, охранники которого и случайные прохожие пришли на помощь молодому человеку и остановили драку, а после вызвали полицию. Супруга пострадавшего также сообщила, что нападавший разбил телефон фокусника.

Как сообщили РИА "Новости" в региональном главке МВД РФ, полиция продолжает поиски водителя такси, его личность установлена.

Ранее Лайф рассказывал об очередном ужасном случае в такси, который произошёл в Коломне, и вспомнил ряд аналогичных случаев с популярными агрегаторами.