Корабли Каспийской флотилии проверят на боеготовность

В рамках внезапной проверки боеготовности корабли Каспийской флотилии проведут ряд обстрелов морских, береговых и воздушных целей, рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как уточняется, первый этап проверки подразумевает мобилизацию флотилии и экипажа.

— В ходе второго этапа корабельные силы флотилии отработают задачи с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям. Тральные группы выполнят противоминные задачи, а суда обеспечения пополнят запасы материальных средств надводных кораблей в море, — цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".

Также отмечается, что морские пехотинцы отработают подготовку к противодесантной обороне побережья и наступление.

Напомним, 24 июня по решению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами России Владимира Путина была запущена внезапная проверка в Центральном военном округе.