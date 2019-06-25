Трамп подтвердил, что не доверяет директору ФБР Кристоферу Рэю

Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить своё доверие директору Федерального бюро расследований Кристоферу Рэю. На просьбу высказать свое отношение Трамп ушёл от ответа в интервью газете The Hill.

Американский лидер рассказал, что не согласен с Рэем, ранее заявлявшим, что у него отсутствуют сведения о шпионаже за избирательным штабом Трампа в 2016 году.

— Я не согласен с ним по этому вопросу, и я думаю, что многие люди не согласны, — уточнил глава государства.

Напомним, что во время слушаний в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США Кристофер Рэй заявлял, что не стал бы использовать термин "шпионаж" относительно действий ФБР в 2016 году.