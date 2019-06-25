Синоптики Гидрометцентра рассказали, когда ждать самых жарких дней лета

Самые жаркие дни лета ожидаются с конца июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— По климату самые жаркие дни в средней полосе — это 31 июля и 1 августа. А если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа. Это связано с тем, что поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передаёт тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши, — цитирует специалиста "Российская газета".

Он добавил, что в Приморье и южных регионах страны самые тёплые дни стоит ждать в августе. После 10 сентября придёт так называемый бархатный сезон.

При этом Вильфанд отметил, что впереди россиян ждёт не один тёплый день и думать о зиме рано.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова напомнила о мерах предосторожности при аномальной жаре.