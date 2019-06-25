Япония на G20 попытается повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке

Правительство Японии стремится путём переговоров с другими странами поспособствовать стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, воспользовавшись председательством на саммите G20. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.
— Что касается Ирана, то Япония намерена продолжить прилагать дипломатические усилия для стабилизации ситуации, а также для снижения напряжённости на Ближнем Востоке в целом в сотрудничестве с США и другими заинтересованными странами, — ответил он на вопрос журналистов, касающийся использования Японией статуса председателя "Большой двадцатки".
Согласно его словам, в Токио вызывает сильное беспокойство обострение ситуации в регионе, а также возросшая опасность перевозки грузов через Ормузский пролив, который является важным экономическим пунктом для Японии и других стран.
Напомним, что саммит "Большой двадцатки" пройдёт в японском городе Осака в международном выставочном комплексе INTEX Osaka 28–29 июня.
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