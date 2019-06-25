Число погибших при взрыве в воинской части в Казахстане возросло до двух

В Казахстане увеличилось до двух число погибших в результате взрыва в воинской части города Арыс Туркестанской области. Об этом заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства.

— К сожалению, есть погибшие — один гражданский, один военнослужащий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, — заявил Мамин.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Как заявил министр здравоохранения страны Елжан Биртанов, 15 человек продолжают оставаться в реанимации. Всего за помощью к медикам обратилось 168 человек.

Напомним, взрыв в складском помещении воинской части в казахстанском Арысе прогремел утром 24 июня. Из-за трагедии власти приняли решение об эвакуации всего населения города.