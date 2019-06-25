В Благовещенске столкнулись машина скорой помощи и мотоцикл, двое пострадали

ДТП с участием мотоцикла и машины скорой помощи, перевозившей в больницу упавшую с высоты пенсионерку, произошло в городе Благовещенске Амурской области. Об этом сообщается на сайте УМВД России по региону.
— Вечером 24 июня в полицию города Благовещенска поступило сообщение о падении с высоты женщины 1937 года рождения. Во время доставления пострадавшей в лечебное учреждение произошло ДТП. На перекрёстке улиц Бориса Хмельницкого и Зейской произошло столкновение автомобиля скорой помощи и мотоцикла, — говорится в сообщении УМВД РФ.
Ведомство уточняет, что в ДТП пострадали работник скорой помощи и мотоциклист.
— Позже зафиксирована смерть гражданки, доставляемой в лечебное учреждение. Предварительно установлено, что причина её смерти не связана с дорожно-транспортным происшествием, — поясняется в новостной заметке.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту падения 82-летней пенсионерки с высоты и дорожно-транспортного происшествия.
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