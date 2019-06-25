В Москве задержали мужчину, отравившего газировкой более 20 человек

Полиция задержала мужчину, который подозревается в отравлении газировкой и последующем ограблении как минимум 24 человек в центре Москвы. Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

— Сотрудники полиции в Басманном районе задержали мужчину, который угощал отравленной газировкой прохожих, после чего грабил их, — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что сейчас в квартире преступника проходят обыски. Правоохранители уже сумели найти свёртки "с белым порошком". Точное количество пострадавших выясняется.

Напомним, в районе Чистых прудов в центре Москвы молодой человек предлагал прохожим выпить газировки, после чего те теряли сознание, чем пользовался преступник, который грабил их.