К выпуску косаток из "китовой тюрьмы" просят привлечь команду Кусто

Экологи призывают также ежедневно публиковать отчёты о состоянии всех животных, подкрепляя факты фотографиями и видео.

К процессу реабилитации и выпуска животных из "китовой тюрьмы" необходимо привлечь общественников и представителей команды Жан-Мишеля Кусто. С такой просьбой к Минприроды, Росрыболовству и ВНИРО обратилась коалиция учёных и экологов "Свободу косаткам и белухам", сообщает организация "Эковахта Сахалина".

— Коалиция направила обращения с требованием незамедлительно привлечь представителей общественных организаций… привлечь представителей команды Кусто для работы с животными в процессе транспортировки, реабилитации и выпуска, — уточнили экологи.

Кроме того, коалиция просит ежедневно публиковать отчёты о состоянии всех животных, подкрепляя факты фотографиями и видео.

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были незаконно выловлены. За их освобождение выступили Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. Учёные оценили выпуск каждой косатки и белухи в три миллиона рублей.

20 июня стало известно о начале операции по выпуску первых двух косаток из "китовой тюрьмы".