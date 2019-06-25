Автобус сорвался в ущелье в Индии, погибло шесть человек

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По предварительной версии, водитель не справился с управлением на сложном участке дороги.

В восточном индийском штате Джаркханд пассажирский автобус сорвался в ущелье. В результате шесть человек погибли на месте, ещё 39 пострадали. Об этом сообщает NDTV.

Причиной трагедии, по предварительной версии, стала ошибка водителя. Он не справился с управлением на сложном участке дороги, из-за чего автобус скатился со склона и перевернулся.

Ранее сообщалось, что в Амурской области мотоцикл столкнулся с машиной скорой помощи, перевозившей в больницу упавшую с высоты пенсионерку.

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