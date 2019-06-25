Автобус сорвался в ущелье в Индии, погибло шесть человек

В восточном индийском штате Джаркханд пассажирский автобус сорвался в ущелье. В результате шесть человек погибли на месте, ещё 39 пострадали. Об этом сообщает NDTV.
6 Killed, 39 Injured After Bus Falls Into Gorge In #Jharkhand's Garhwa pic.twitter.com/kpGCdcyvhW— Priya jaiswal (@priyajais) 25 июня 2019 г.
Причиной трагедии, по предварительной версии, стала ошибка водителя. Он не справился с управлением на сложном участке дороги, из-за чего автобус скатился со склона и перевернулся.
#Jharkhand: 5 Killed, 40 injured after bus falls into gorge pic.twitter.com/I1afYkyAHi— Doordarshan News (@DDNewsLive) 25 июня 2019 г.
6 killed, 39 injured as bus falls into gorge in Jharkhand https://t.co/v3uUughrQK pic.twitter.com/g0BegumD4g— Team-Medicos (@TeamMedicos) 25 июня 2019 г.
Ранее сообщалось, что в Амурской области мотоцикл столкнулся с машиной скорой помощи, перевозившей в больницу упавшую с высоты пенсионерку.
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