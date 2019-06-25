В Казахстане из-за взрывов в воинской части эвакуировали целый город

Согласно данным МВД, из зоны ЧС вывезено 2815 человек, 39 тысяч жителей выехали самостоятельно.

Спасатели эвакуировали всех жителей города Арысь, остававшихся в укрытиях после серии взрывов в воинской части. Об этом сообщил заместитель главы МВД Казахстана Юрий Ильин.

— Люди, которые оставались в укрытии, были эвакуированы, на данное время нет сообщений о том, что кто-то остался: ни военных, ни гражданских, — уточнил он.

По словам Ильина, на территории арсенала никого не осталось. Предприняты меры для сохранности находящегося на складах имущества. Военнослужащие и подразделения МВД несут охрану территории на безопасном расстоянии. Каждое транспортное средство, в том числе специализированное, досматривают.

Согласно данным МВД, из зоны ЧС вывезено 2815 человек, 39 тысяч жителей выехали самостоятельно.

Напомним, взрыв в складском помещении воинской части в казахстанском Арысе прогремел утром 24 июня. На данный момент известно о двух погибших, ещё 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы.