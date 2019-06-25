МИД Ирана: Бесполезные санкции США навечно закрывают путь дипломатии

Санкции США против руководства Ирана и военачальников навсегда закрывают путь дипломатии между двумя странами. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
— Бесполезные санкции США против верховного лидера, а также командующих навечно закрывают путь дипломатии с доведённым до крайности Правительством США, — написал Мусави в "Твиттере".
Как подчеркнул дипломат, правительство Трампа находится в процессе разрушения всех установленных международных механизмов, направленных на поддержание глобального мира и безопасности.
Ранее Лайф писал, что в ответ на "агрессию Ирана" американский лидер Дональд Трамп подписал указ о жёстких санкциях.
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