МИД Ирана: Бесполезные санкции США навечно закрывают путь дипломатии

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Фото © Flickr / Adam Jones

В дипмиссии обвинили Белый дом в разрушении всех международных механизмов, направленных на поддержание мира.

Санкции США против руководства Ирана и военачальников навсегда закрывают путь дипломатии между двумя странами. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

Бесполезные санкции США против верховного лидера, а также командующих навечно закрывают путь дипломатии с доведённым до крайности Правительством США, — написал Мусави в "Твиттере".

Как подчеркнул дипломат, правительство Трампа находится в процессе разрушения всех установленных международных механизмов, направленных на поддержание глобального мира и безопасности.

Ранее Лайф писал, что в ответ на "агрессию Ирана" американский лидер Дональд Трамп подписал указ о жёстких санкциях.

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