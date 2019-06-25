Психологи рассказали, как повысить успеваемость ребёнка

Этот способ позволит школьнику обогнать сверстников в знаниях на целый год, считают авторы исследования.

Специалисты Американской психологической ассоциации назвали способ, который позволит повысить успеваемость ребёнка в школе. Результаты исследования опубликованы на портале MedicalXpress.

Психологи проанализировали данные более 112 тысяч детей, поступивших в школу с 2000 по 2003 год и сдавших выпускные экзамены по математике, естествознанию или английскому языку, и нашли интересную закономерность. Согласно их выводам, ученики, которые играли на музыкальных инструментах или занимались вокалом, сдали экзамены лучше сверстников. При этом, по словам учёных, знания этих ребят фактически были эквивалентны ещё одному дополнительному году учёбы в школе.

— Мы часто слышим, что нужно сосредоточиться на математике, естественных науках и языках. Ирония в том, что музыкальное образование может стать именно тем, что улучшает все академические достижения в целом, — прокомментировал результаты исследования один из его авторов Питер Гузуасис.

Ранее американские учёные предложили неожиданный способ вырастить успешного ребёнка.