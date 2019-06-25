Опубликовано фото предполагаемого серийного отравителя газировкой в Москве

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<p>Фото © телеграм-канал <a href="https://t.me/Lshot" target="_blank">LIFE SHOT</a></p>

Задержанным в Москве по подозрению в отравлении более 20 человек газировкой является уроженец Кабардино-Балкарии Мурат С. Фото предполагаемого злоумышленника опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT.

По версии следствия, 22-летний молодой человек угощал своих жертв газировкой с неким веществом, а когда те теряли сознание, грабил. Пострадали от действий "серийного отравителя" как минимум 24 человека. При этом некоторые из его жертв приходили в себя лишь на следующий день, а одна и вовсе пробыла в реанимации две недели.

Как писал Лайф, он был задержан сегодня, в его квартире проходят обыски.

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