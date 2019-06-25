В МИД РФ исходят из того, что встреча Путина и Трампа на G20 состоится

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите G20, скорее всего, состоится.

Я исхожу из того, что состоится, — сказал Рябков.

Как уже сообщал Лайф, в Вашингтоне рассчитывают на то, что президент РФ Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп обсудят на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке вопросы, касающиеся Ирана, Сирии, Украины, Ближнего Востока, контроля над вооружениями и двусторонних отношений.

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