Корабли Каспийской флотилии провели учения по борьбе за живучесть в ночное время

Согласно легенде, морякам нужно было устранить пробоины и ликвидировать возгорание.

В Каспийской флотилии прошли учения по борьбе за живучесть в ночное время в рамках внезапной проверки боеготовности. О манёврах сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По легенде учений, экипажам необходимо было устранить пробоины ниже ватерлинии и ликвидировать очаг возгорания в одном из отсеков корабля.

— При поступлении вводной аварийно-спасательные группы немедленно приступили к ликвидации пожара в одном из отсеков корабля, устранению поступления забортной воды и восстановлению пробоины в корпусе, — говорится в пресс-релизе.

В манёврах были задействованы аварийные команды более десяти надводных кораблей флотилии, дислоцированных в Астраханской области и Дагестане.

Ранее Лайф сообщал, что в рамках внезапной проверки боеготовности корабли Каспийской флотилии проведут ряд обстрелов морских, береговых и воздушных целей.