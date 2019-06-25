МИД Украины назвал возвращение России в ПАСЕ недопустимой уступкой

Киев считает данный шаг "свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы".

Принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюция, которая открывает возвращение российской делегации, является "недопустимой уступкой". Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины.

Киев считает, что ПАСЕ пошла на уступки, несмотря на отсутствие конструктивных шагов и "кричащего невыполнения" взятых на себя обязательств со стороны России. Киев назвал данный шаг ассамблеи "свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы".

— К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчёркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой — поощряет агрессора, идя ему на уступки, — заявили в ведомстве.

Напомним, что в ночь на вторник после обсуждения, занявшего около девяти часов, ПАСЕ приняла резолюцию, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях.