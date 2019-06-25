"Роскосмос" опроверг сообщения о нештатной ситуации при посадке "Союза"

В "Роскосмосе" не подтвердили сообщения о нештатной ситуации во время посадки корабля "Союз МС-11" с экипажем, которая состоялась утром 25 июня.

— При проведении посадки экипажа транспортного пилотируемого корабля все бортовые системы и агрегаты ТПК (в том числе комбинированная двигательная установка) отработали в штатном режиме в строгом соответствии с программой полёта. Замечаний нет, — цитирует РИА "Новости" сообщение госкорпорации.

Напомним, в NASA сообщили, что во время спуска на борту корабля "Союз МС-11" с экипажем произошла нештатная ситуация с двигательной установкой. Неполадка никак не помешала посадке.

На этом корабле после семи месяцев работы на МКС на Землю вернулись россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.