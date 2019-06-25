Министр образования Хакасии приписала "Горе от ума" Радищеву

Казус произошёл во время телеинтервью, при этом ведущий не стал заострять внимание на ошибке.

Министр образования и науки Республики Хакасия Лариса Гимазутина допустила ошибку во время телеинтервью на городском канале "Абакан 24", приписав авторство пьесы Александра Грибоедова "Горе от ума" российскому прозаику, поэту и философу Александру Радищеву.

На вопрос ведущего, изучают ли современные школьники на уроках литературы произведения Радищева, Гимазутина ответила положительно.

— Да, "Горе от ума" проходят, — сказала министр образования республики.

Далее она продолжила отвечать на вопрос, и ведущий не заострил внимание на ошибке.

Грибоедов написал "Горе от ума" в 1822–1824 годах. Что касается Радищева, то в школе изучают его "Путешествие из Петербурга в Москву".