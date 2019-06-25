SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с прахом 152 человек и 24 спутниками

Американская компания SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy, на борту которой находятся 24 спутника, исследовательская лаборатория, созданные специалистами NASA атомные часы и прах 152 человек в металлических капсулах. Трансляция третьего запуска ракеты этого типа ведётся на сайте компании.

Размещение 24 аппаратов предусмотрено на трёх различных орбитах. Лаборатория DSX, также находящаяся на борту, предназначена для изучения условий распространения радиосигналов в атмосфере. Она должна будет провести три эксперимента, в том числе измерить характер распределения заряженных протонов, электронов и плазмы в магнитосфере Земли.

BREAKING: SpaceX launches Falcon Heavy - carrying ashes of 152 dead peoplehttps://t.co/ZqZqJU0XXW pic.twitter.com/cBw77maB1l — Daily Star (@Daily_Star) 25 июня 2019 г.

Как писал Лайф, прах 152 человек в капсулах будет выпущен в открытый космос. Такая услуга стоит от 5 до 12,5 тысячи долларов, её предоставляет компания Celestis Memorial Spaceflights.