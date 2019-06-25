"Роскачество" выбрало лучшее детское питание

В одной из смесей содержание кальция и магния оказалось ниже нормы, а в продукции девяти торговых марок было недостаточно витамина С.

Специалисты "Роскачества" изучили детские сухие молочные смеси разных марок и признали самой качественной продукцию белорусского производителя "Беллакт-оптимум". Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

В лаборатории отправили образцы 21 торговой марки стоимостью от 53,43 до 288,25 рубля за 100 грамм. Ни в одной смеси не нашли опасных микроорганизмов, плесени и дрожжей, консервантов и антибиотиков, свинца, ртути, кадмия и мышьяка, а также опасного химиката меламина. Все образцы признали безопасными для здоровья малышей, однако у специалистов появились претензии к содержанию в продукции витаминов и нутриентов.

Так, в детском питании "Малыш истринский" (Россия), Bebi Premium (Дания), Frisolac Gold (Нидерланды), Frisolac (Нидерланды), Humana Expert (Германия), Nestogen (Россия), "Nutricia Малютка" (Россия), Nutrilon Premium (Ирландия), Similac (Дания) оказалось недостаточно витамина С. В Nutrilon Premium (Ирландия) и "MD мил SP Козочка 1" (Испания) обнаружили недостаточное количество линолевой кислоты.

Ранее "Роскачество" составило рейтинг мобильных сервисов для доставки продуктов.