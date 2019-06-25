Ребёнок утонул в бассейне базы отдыха под Костромой

Четырёхлетний мальчик утонул в бассейне на частной базе отдыха в Костромском районе Костромской области. Следователи проводят проверку.

24 июня мальчик находился на базе отдыха вместе со своим отцом, который работает там охранником. Ребёнок часто купался в бассейне в жилете, но в этот раз отец обнаружил сына без него.

— Он пытался оказать сыну первую медицинскую помощь, затем перевёз его в ближайший санаторий, однако фельдшер констатировала смерть ребёнка, — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

При осмотре на месте происшествия каких-либо телесных повреждений на теле ребёнка не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза.