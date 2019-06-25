Порошенко назвал ударом возвращение России в ПАСЕ

Бывший лидер Незалежной заявил, что решение ассамблеи стало для Киева "мощным вызовом".

Экс-президент Украины Пётр Порошенко считает резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая открывает возвращение российской делегации, "мощным вызовом" для Киева.

— Решение ПАСЕ, которое запускает механизм возврата российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине. Это первый серьёзный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет, — написал бывший лидер Незалежной в "Фейсбуке".

По мнению Порошенко, резолюция является ударом не только по Киеву, но и "по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена".

Напомним, что в ночь на вторник после обсуждения, занявшего около девяти часов, ПАСЕ приняла резолюцию, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях. МИД Украины выступил с резкой критикой документа, назвав его "недопустимой уступкой".