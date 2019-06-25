Боеприпасы с военного склада в Арыси разлетелись по жилым районам

Власти Казахстана призывают всех жителей города Арысь, где вчера на территории воинской части произошло ЧП, не возвращаться в свои дома до полной ликвидации угрозы взрывов неразорвавшихся снарядов, которые разлетелись со складов по всему городу.

— На территории города Арысь на одной из улиц за ночь было обнаружено несколько неразорвавшихся боеприпасов. Поэтому риски (взрывов. — Прим. Лайфа) сохраняются. Просьба ко всем гражданам пока не посещать и не проникать на территорию города, — заявил министр обороны Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев на пресс-конференции с журналистами.

По его мнению, на сегодняшний день сохраняется угроза взрывов неразорвавшихся снарядов, которые разлетелись со складов военной части, поскольку "их разлёт был значительным". По словам Ермекбаева, опасные боеприпасы до сих пор находят как в жилых районах, так и в железнодорожных секторах.

Напомним, взрыв в складском помещении воинской части в казахстанском городе Арысь прогремел утром 24 июня. На данный момент известно о двух погибших, ещё 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы. Спасатели эвакуировали всех жителей из зоны ЧС. В данный момент на месте происшествия работают пожарные расчёты, они локализовали возгорания в жилых домах, однако на складах тушение было прервано в связи с продолжающимися взрывами.