Водитель остановил движение на трассе в Ленобласти ради спасения утят — видео

На камеру видеорегистратора попало спасение утят на трассе в Ленинградской области. Перепуганные птенцы пытались перейти дорогу возле дворцово-паркового ансамбля "Александрия" и чуть не угодили под колёса проезжавших мимо машин.

— Один был так перепуган и старался успеть за своими, что постоянно падал и переворачивался на своих огромных для маленького тельца лапах, — написала автор опубликованного в соцсетях видео.

На кадрах видно, как маленькие птенцы гуськом перебегают дорогу перед остановившимися машинами. Один утёнок отбился от строя, начал метаться по трассе и чуть не угодил под колёса проезжавшей легковушки. Его спас водитель. Он вышел из машины и лично сопроводил утёнка на обочину.

Ранее Лайф писал, что два жителя Норильска спасли северного оленя, провалившегося под снег.