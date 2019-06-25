Владимир Кличко едва не погиб при пожаре на яхте у берегов Испании

Украинского боксёра Владимира Кличко и его семью спасли с загоревшейся яхты у берегов Испании. Как сообщает агентство DPA, спортсмена и его родных удалось спасти пожарной службе Мальорки.

Возгорание произошло в машинном отделении, когда яхта направлялась с Ибицы на Мальорку и находилась в 11 километрах от берега.

— Члены пожарной команды сделали всё возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывезти всех на берег как можно быстрее, — заявил спортсмен в интервью Bild уже после спасения.

Причина пожара устанавливается. По данным портала Diario de Ibiza, стоимость аренды яхты на один день составляет 7200 евро.