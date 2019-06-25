В МИД объяснили прибытие российских военных в Венесуэлу

Цель визита — продолжение работ по обслуживанию военной техники, ранее поставленной Каракасу.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что российские военные прибыли в Венесуэлу 24 июня. Он подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Каракаса со всех точек зрения прозрачно.

— Это продолжение работ по обслуживанию техники, которая ранее поставлялась в Венесуэлу в рамках контрактов по военно-техническому сотрудничеству, — рассказал дипломат.

Рябков назвал недобросовестными попытки спекулятивно разогревать эту тему и подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Каракаса со всех точек зрения прозрачно и "не несёт никаких элементов дестабилизации региональной или какой бы то ни было обстановки".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Москва проинформировала Вашингтон о выводе российских военных специалистов из Венесуэлы.