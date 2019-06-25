В Забайкалье бухгалтер детсада "повысил" себе зарплату на 3,9 млн рублей

Денежными средствами, которые направлялись в банк, он распоряжался по своему усмотрению.

В Забайкальском крае главный бухгалтер одного из детских садов подозревается в хищении 3,86 млн рублей путём завышения собственной зарплаты. Об этом сообщил старший помощник Шилкинского межрайонного прокурора Олег Иванов.

— С января 2017 по апрель 2019 года он вносил в реестры на перечисление заработной платы недостоверные сведения о перечислении предназначенной для себя завышенной суммы денежных средств, которые впоследствии направлял в отделение банка, — рассказал Иванов.

Перечисленными денежными средствами главбух распоряжался по своему усмотрению.

Следователи возбудили уголовное дело о хищении чужого имущества. Межрайонная прокуратура взяла расследование под собственный контроль.

Ранее Лайф сообщал, что в Омске экс-бухгалтера детского сада и школы приговорили к двум с половиной годам условно за хищение 657 тысяч рублей.